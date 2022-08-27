مسؤول: الهند مهتمة بالفحم الحراري الروسي

2022/08/27 | 00:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال نائب وزير الطاقة الروسي سيرجي موخالنيكوف، اليوم الجمعة، إن الهند مهتمة بالفحم الحراري الروسي.وأضاف موخالنيكوف، في تصريحات متلفزة -وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية: "لطالما اعتبرنا السوق الهندية واعدة وهناك وثيقة تم توقيعها …

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