2022/08/27 | 00:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وكيل وزارة المالية طيف سامي، اليوم الجمعة، أنها لا تمتلك صفحة أو موقع في وسائل التواصل الاجتماعي.وذكر بيان للوزارة تلقاه /المركز الخبري الوطني/، “تداولت في الآونة الأخيرة تصريحا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيف سامي: ليست لدي أي صفحة أو موقع في وسائل التواصل الاجتماعي بتاتاً المركز الخبري الوطني.

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