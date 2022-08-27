انفجار في المنطقة الخضراء ببغداد

2022/08/27 | 00:12 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت عبوة يدوية الصنع في المنطقة الخضراء ببغداد، الجمعة الـ26 من أغسطس (آب) الحالي، واقتصرت الأضرار على إصابة سيارة تابعة للسفارة الأسترالية، وفق مصدر أمني.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الموكب الأسترالي "ربما لم يكن هدفاً" لهذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عنه.

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ولم يصدر بعد تعليق عن السفارة الأسترالية الواقعة في المنطقة الخضراء.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، "تستنكر وزارة الخارجية الحادثة التي طاولت عجلة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية في بغداد، ولم يسفر عن إصابات".

وأضاف، "وإذ تعرب الوزارة عن تضامنها مع الجانب الأسترالي، فإنها تؤكد التزامها الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات، لحماية كوادر ومباني البعثات الدبلوماسية وتيسير عملها بما يعزز أواصر العمل المشترك".

وكانت التفجيرات تحدث في بغداد بشكل شبه يومي بين عامي 2006- 2008، ثم تراجعت وتيرتها لتصبح نادرة.

والمنطقة الخضراء تخضع لإجراءات أمنية مشددة في بغداد، وتضم سفارات ومباني حكومية، بما فيها البرلمان العراقي وعديد من الوزارات.

ويعتصم آلاف من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في المنطقة المحيطة بالبرلمان منذ قرابة شهر للضغط على خصومه السياسيين وحل البرلمان.

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