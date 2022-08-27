المالية تصدر توضيحا بشأن تصريحات منسوبة لطيف سامي

2022/08/27 | 00:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة المالية ، توضيحا بشان

تصريحات منسوبة لوكيلتها طيف سامي.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أنه"في

الآونة الأخيرة تداولت تصريحات

وأخباراً منسوبة إلى وكيل وزارة

المالية طيف سامي وتنتحل اسمها وصفته

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