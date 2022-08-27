الكعبي يعلق على أنباء انشقاقه من التيار الصدري: الفاسدون لا حياء لهم (وثيقة)

2022/08/27 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق القيادي في التيار الصدري حسن الكعبي، الجمعة، على أنباء انشقاقه من التيار.

ونفى الكعبي وثيقة مزورة تنص على انشقاقه من التيار، بالقول: إن "الفاسدين لا حياء لهم".

ادناه نص الوثيقة:

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