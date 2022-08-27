الدفاع المدني يكافح حريقا اندلع داخل عدد من المحلات في مدينة الصدر

2022/08/27 | 00:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كافحت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، حريقا اندلع داخل عدد من المحلات في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.وذكر مصدر لايرث نيوز، ان “فرق الدفاع المدني كافحت حادث حريق اندلع ضمن قطاع ٦٩ في مدينة الصدر داخل عدد من محلات تصليح الدراجات النارية”.واضاف ان “الحديث عن حريق بمخازن للوقود غير صحيح”.

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