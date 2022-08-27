2022/08/27 | 00:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نقلت وكالتا أنباء روسيتان عن القوات الروسية المتمركزة في سوريا القول يوم الجمعة إن...

ظهرت المقالة أربع طائرات إسرائيلية هاجمت منشأة سورية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربع طائرات إسرائيلية هاجمت منشأة سورية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربع طائرات إسرائيلية هاجمت منشأة سورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).