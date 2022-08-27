بالصورة.. شرطة بابل تنقذ امرأة حاولت الانتحار في شط الحلة

2022/08/27 | 00:17 - المصدر: المسلة

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شرطة بابل تنقذ امرأة حاولت الانتحار في شط الحلة أولاً على المسلة.

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