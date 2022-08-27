2022/08/27 | 01:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TslxrtB_H1s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نزار الفارس: ابو هاشم راعي الاصلاح شلون ما نحبه!) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نزار الفارس: ابو هاشم راعي الاصلاح شلون ما نحبه!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).