شركة أبحاث: روسيا تحرق كميات من الغاز تقدر بـ10 ملايين دولار يوميا

2022/08/27 | 01:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "ريستاد" لأبحاث الطاقة إن روسيا تحرق ما قيمته 10 ملايين دولار من الغاز الطبيعي يوميا بينما تقيد الصادرات إلى أوروبا.

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