إف بي آي: ترامب خلط وثائق سرية للغاية مع مجلات وأغراض أخرى

2022/08/27 | 01:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتوى 14 من أصل 15 صندوقا تم استردادها من ممتلكات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا في وقت مبكر من هذا العام، على وثائق سرية وكثير منها سري للغاية وكانت مختلطة بصحف ومجلات ومراسلات شخصية متنوعة، وفقا لإفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الصادرة يوم الجمعة.

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