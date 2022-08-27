2022/08/27 | 01:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WVMd55zuPRU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غازي فيصل: وزير المالية أكد وجود قيادات كبيرة تستحوذ على المليارات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غازي فيصل: وزير المالية أكد وجود قيادات كبيرة تستحوذ على المليارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).