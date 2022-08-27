الشرطة التايلاندية تنقذ امرأة علقت ثلاثة أيام في الحمّام 

2022/08/27 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بانكوك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أنقذت‭ ‬الشرطة‭ ‬التايلاندية‭ ‬امرأة‭ ‬مقيمة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بانكوك‭ ‬علقت‭ ‬لثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬حمّام‭ ‬منزلها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلع‭ ‬الباب،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الجمعة‭.‬ وقد‭ ‬صمدت‭ ‬المرأة‭ ‬البالغة‭ ‬54‭ ‬عاما‭ ‬بفضل‭ ‬شرب‭ ‬ماء‭ ‬الصنبور‭.‬ وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬المرأة‭ ‬خافت‭ ‬على‭ ‬حياتها‭ ‬لدرجة‭ ‬أنها‭ ‬كتبت‭ ‬وصيتها‭ ‬على‭ ‬جدران‭ ‬الحمام‭ ‬الضيّق‭ ‬باستخدام‭ ‬مستحضرات‭ […]

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