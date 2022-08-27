الرموز غير القابلة للاستبدال تخطو خطوات خجولة في عالم الفن 

2022/08/27 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الرموز‭ ‬غير‭ ‬القابلة‭ ‬للاستخدام،‭ ‬وهي‭ ‬رموز‭ ‬رقمية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬التقنية‭ ‬عينها‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬العملات‭ ‬المشفّرة،‭ ‬حديثة‭ ‬النشأة،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬مستثمرين،‭ ‬مخضرمين‭ ‬ومبتدئين‭ ‬على‭ ‬السواء،‭ ‬يحاولون‭ ‬إدخالها‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬الفنّ‭.‬ فمجموعة‭ “‬أرتيسيري‭” ‬التي‭ ‬أنشأتها‭ ‬أنايدا‭ ‬شنايدر‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مصارف‭ ‬ليشتنشتاين‭ ‬تقترح‭ ‬مثلا‭ ‬تقسيم‭ ‬لوحة‭ ‬افتراضيا‭ ‬إلى‭ […]

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