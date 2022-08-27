المسرح الاوكراني يستعيد نبضه للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي 

2022/08/27 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميكولايف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬استعاد‭ ‬مسرح‭ ‬الفن‭ ‬الدرامي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ميكولايف‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الخميس‭ ‬حركة‭ ‬العروض‭ ‬الأولى،‭ ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬الخميس‭ ‬افتتاح‭ ‬أول‭ ‬عمل‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي،‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬ملجأ‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬احتماءً‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬يطاول‭ ‬المدينة‭ ‬يومياً‭.‬يتولى‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمسرح‭ ‬أرتيوم‭ ‬سفيتسون‭ (‬41‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬مختلف‭ ‬الترتيبات‭ ‬لهذه‭ ‬العودة،‭ ‬إذ‭ ‬يستقبل‭ […]

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