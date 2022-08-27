الناتو: روسيا تشكل

2022/08/27 | 02:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، يوم الجمعة، إن روسيا تشكل "تحديا استراتيجيا" في القطب الشمالي، وأضاف أن أقصر طريق للصواريخ والقاذفات الروسية إلى أمريكا الشمالية سيكون فوق القطب الشمالي.

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