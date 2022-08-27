بلومبرغ تكشف هوية

2022/08/27 | 02:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت الوكالة عن شخصين قالت أنهما مطلعان على الصفقة أن شركة موكيش أمباني المحدودة هي التي اشترت الفيلا.

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