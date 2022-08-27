2022/08/27 | 02:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رد النائب المستقيل، حسن الكعبي، اليوم السبت، على الرسالة المنسوبة اليه والتي اعلن فيها انشقاقه عن التيار الصدري، مشيرا الى انه سيبقى وفيا ومخلصا لقائده، على حد تعبيره.وقال الكعبي في بيان تلقته ايرث نيوز، “بين فترة واخرى يشن الفاسدون وذبابهم الالكتروني اخبار مفبركة تدل على خستهم ووجعهم الذي يشتد يوماً بعد يوم […]

ظهرت المقالة بعد تداول رسالة منسوبة اليه يعلن فيها انشقاقه عن الصدر..



الكعبي يرد: سأبقى مخلصاً ووفياً لقائدي أولاً على ايرث نيوز.

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