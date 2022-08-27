2022/08/27 | 03:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، مقتل مواطن أمريكي آخر في الحرب الروسية على أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تؤكد مقتل أمريكي ثالث في حرب أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تؤكد مقتل أمريكي ثالث في حرب أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).