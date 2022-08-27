تشيلسي يتوصل إلى اتفاق لضم فوفانا

2022/08/27 | 03:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتوصل تشيلسي لاتفاق شفهي مع ليستر سيتي، بشأن ضم المدافع ويسلي فوفانا، بحسب ما أكدت تقارير صحفية فرنسية.وقالت شبكة "RMC" الفرنسية، إن الناديين، أجريا محادثات عديدة على مدار الأسابيع الماضية، وتوصلا اليوم لاتفاق من أجل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، والذي سيصبح المدافع الأغلى في العالم.ومن المنتظر أن تتخطى قيمة الصفقة، الرقم الذي دفعه مانشستر يونايتد لضم هاري ماجواير من صفوف ليستر عام 2019، والذي وصل ل80 مليون جنيه إسترليني.يأتي ذلك بعد أن وافق ليستر على عرض تشيلسي الرابع لضم فوفانا، بعد رفض العرض السابق والذي وصل قيمته إلى 60 مليون إسترليني إلى جانب 10 ملايين إسترليني كإضافات.وسبق وأن استبعد بريندان رودجرز، مدرب ليستر، فوفانا من الفريق وبدأ في التدرب مع فريق تحت 21 عاما، بسبب غيابه عن التدريبات من أجل إجبار فريقه على انتقاله إلى تشيلسي، ليغيب عن مواجهة تشيلسي، اليوم السبت.

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