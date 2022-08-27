2022/08/27 | 03:07 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. مقتل عسكري بانفجار استهدف دورية للجيش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/27 | 03:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. مقتل عسكري بانفجار استهدف دورية للجيش) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. مقتل عسكري بانفجار استهدف دورية للجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).