التيار‭ ‬الصدري‭ ‬يرفض‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬مطلب‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي

2022/08/27 | 03:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربتان‭ ‬جويتان‭ ‬ضد‭ ‬أوكار‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الجزيرة بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ دعا‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬بزعامة‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬الجمعة‭ ‬أعلى‭ ‬سلطة‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر،‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬خصومه‭ ‬السياسيين،‭ ‬فيما‭ ‬يعيش‭ ‬العراق‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬خانقة‭.‬ ورغم‭ ‬مرور‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬عاجزة‭ […]

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