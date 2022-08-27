2022/08/27 | 03:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضربتان جويتان ضد أوكار داعش في الجزيرة بغداد- الزمان دعا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الجمعة أعلى سلطة قضائية في العراق للمرة الثانية في أقل من شهر، إلى حل البرلمان في إطار ضغط على خصومه السياسيين، فيما يعيش العراق أزمة سياسية خانقة. ورغم مرور عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التيار الصدري يرفض التنازل عن مطلب حل البرلمان العراقي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التيار الصدري يرفض التنازل عن مطلب حل البرلمان العراقي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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