الجزائر والعراق.. استحقاقات تاريخية

2022/08/27 | 03:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ما‭ ‬أعظم‭ ‬الجزائر‭ ‬وهي‭ ‬تقف‭ ‬ممسكة‭ ‬بعناصر‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬استقبالها‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماكرون،‭ ‬لتثبت‭ ‬ان‭ ‬التاريخ‭ ‬الجزائري‭ ‬قطعة‭ ‬متناسقة‭ ‬موحدة،‭ ‬لا‭ ‬انفصام‭ ‬لمرحلة‭ ‬تحرير‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬الاستعمار‭ ‬الجزائري‭ ‬عن‭ ‬زمن‭ ‬باتت‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬تتطلب‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إخلال‭ ‬بمعادلة‭ ‬اثبات‭ ‬الحق‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬ادانة‭ ‬مرحلة‭ ‬مشينة‭ ‬فرضتها‭ ‬القوة‭ ‬الفرنسية‭ […]

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