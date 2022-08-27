انفجار في المنطقة الخضراء في بغداد يصيب سيارة للسفارة الاسترالية

2022/08/27 | 03:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ تعرضت‭ ‬سيارة‭ ‬تابعة‭ ‬للسفارة‭ ‬الأسترالية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬لأضرار‭ ‬طفيفة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬انفجار‭ ‬عبوة‭ ‬يدوية‭ ‬الصنع‭ ‬لم‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬وفق‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭.‬ وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬انفجار‭ ‬العبوة‭ ‬الناسفة‭ ‬أدى‭ ‬لوقوع‭ ‬اضرار‭ ‬مادية‭ ‬بسيطة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬سيارات‭ ‬موكب‭ ‬السفارة‭ […]

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