أزمة استقبال غالي.. تونس ترد على الخطوة المغربية

2022/08/27 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تونس، في وقت متأخر السبت، استدعاء سفيرها بالرباط للتشاور ردا على خطوة مغربية مماثلة بعد استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، للمشاركة في قمة أفريقية يابانية.

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