كوشنر يروي حادثة منع محمد بن سلمان من دخول البيت الأبيض قبل أن

2022/08/27 | 06:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مذكرات بعنوان "breaking History" تطرق فيها لحادثة منع الأمير محمد بن سلمان (كان حينها ولي ولي العهد) من دخول البيت الأبيض من قبل الحرس الرئاسي نظرا لمشكلة بالأوراق.

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