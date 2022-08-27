بعد تصريحات عن الصحراء.. المغرب يلغي اجتماعا مقررا مع بوريل

2022/08/27 | 06:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغى وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اجتماعا ثنائيا كان مقررا في الرباط في سبتمبر المقبل مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، وفقا لما ذكرته مصادر دبلوماسية لوكالة"إيفي" الإسبانية.

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