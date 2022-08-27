بسبب مزحة عن المدارس الدينية.. تركيا تسجن نجمة أغاني بوب

2022/08/27 | 07:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت نجمة البوب ​​التركية غولسن كولا أوغلو بتهم "إهانة الجمهور وتحريضه على الكراهية والعداوة" بعد أن ألقت نكتة عن المدارس الدينية في تركيا، بحسب وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة.

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