مؤتمر التنوع البيولوجي في أعالي البحار.. أسبوعان من المفاوضات بلا اتفاق

2022/08/27 | 08:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أسبوعين من المفاوضات، الجمعة، بدون إقرار اتفاقية حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، وهو ما كان سيتيح في حال حصوله مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتنامية في هذه المناطق.

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