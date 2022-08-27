الرافدين: قبول كفالة منتسبي القوات الامنية في التقديم على سلف

2022/08/27 | 09:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مصرف الرافدين اليوم السبت، قبول كفالة منتسبي القوات الامنية في التقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين وجميع انواع السلف والقروض والتسهيلات المصرفية الاخرى وذكر بيان للمصرف تلقته ايرث نيوز ان “ترويج معاملات السلف والقروض عبر فروع المصرف في بغداد والمحافظات.

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