كوشنر يكشف ما دار بلقاء مع السعودي فهد تونسي على رأس وفد في نيويورك

2022/08/27 | 09:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مذكرات بعنوان "breaking History" تطرق فيها للقاء جمعة بوفد سعودي بترأسه فهد بن عبدالله تونسي في نيويورك.

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