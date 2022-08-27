وكيلة وزارة المالية تصدر توضيحا بشان تصريحات منسوبة لها

2022/08/27 | 09:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مكتب وكيلة وزارة المالية طيف سامي، اليوم الجمعة، توضيحا بشان تصريحات منسوبة لها.

وذكر المكتب في بيان أنه”في الآونة الأخيرة تداولت تصريحات وأخباراً منسوبة إلى وكيل وزارة المالية طيف سامي وتنتحل اسمها وصفتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه تود أن تؤكد بأنها ليست لديها أية صفحة أو موقع في وسائل التواصل الاجتماعي بتاتاً”.

وأضاف، أن”كل ما نشر وينشر عبر هذه الوسائل هو مزور وغير صحيح، لذا اقتضى التوضيح”.

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