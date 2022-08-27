قيادي كردي: السلاح المنفلت مايزال منتشرا في كردستان

2022/08/27 | 10:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد السياسي الكردي مصطفى عثمان، السبت، أن السلاح المنفلت مايزال ينتشر بصورة كبيرة في مدن إقليم كردستان العراق.

وقال عثمان إن “السلاح المنفلت مايزال منتشرا بالرغم من قرار حكومة إقليم ورئيسها مسرور بارزاني بإغلاق محلات بيع الأسلحة وسحب السلاح غير المرخص من المواطنين”.

وأضاف أنه “بالفعل تم سحب السلاح غير المرخص، ولكن تمت هذه العملية وطبقت على المواطنين فقط، فيما عناصر الأحزاب الحاكمة والأشخاص المرتبطين بحمايات قيادات حزبية والعشائر المقربة من رئيس الحكومة ماتزال تحمل السلاح وبقوة”.

وأشار عثمان إلى أن “السبب الرئيسي وراء تزايد حالات القتل وانتشارها بصورة كبيرة في مدن كردستان وتكرارها بشكل يومي، هو بسبب وجود السلاح المنفلت، وعم تمكن الأجهزة الأمنية من محاسبة المقصرين والمنفلتين”.

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