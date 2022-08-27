ناشئو العراق يتطلعون للتقدم في كأس العرب من بوابة جزر القمر

2022/08/27 | 10:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتطلع المنتخب العراقي للناشئين، لضمان تأهله الى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، عندما يواجه منافسه منتخب جزر القمر اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من البطولة المقامة حاليا في مدينة وهران الجزائرية.

ويمتلك العراق 3 نقاط محتلا وصافة ترتيب المجموعة الثانية، بفارق الاهداف عن المتصدر المنتخب القمري.

وتغلب العراق بالجولة الاولى على المغرب (2-1)، فيما فازت جزر القمر على موريتانيا (3-2)، ويلتقي اليوم السبت بالمجموعة ذاتها المغرب امام موريتانيا.

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