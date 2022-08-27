جدلٌ في لوس أنجلوس حول مشروع قانون يجبر الفنادق على فتح أبواب غرفها الشاغرة للمشردين!

2022/08/27 | 10:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أي ليلة عادية في لوس أنجلوس، يوجد أكثر من 20 ألف غرفة فندقية فارغة..لهذا السبب، سيقرر الناخبون في المدينة الأمريكية عام 2024، إذا كان يتعين على الفنادق تقديم غرفها الشاغرة للأشخاص المشرّدين.لكن لا يعتقد الجميع بأنّ هذا حلًا جيدًا.

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