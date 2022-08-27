طرح بورشه في البورصة.. اهتمام خاص من قطر وصاحب

2022/08/27 | 10:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حشدت بورشه اهتمام المستثمرين لطرحها العام الأولي بقيمة تصل إلى 85 مليار دولار ، مما يشير إلى أن واحدة من أكبر القوائم في أوروبا على الإطلاق تستعد للمضي قدمًا على الرغم من رياح السوق المعاكسة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

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