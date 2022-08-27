كوبا تطلب المساعدة من الولايات المتحدة

2022/08/27 | 10:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الكوبية، أمس الجمعة، أن هافانا طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في إعادة بناء مستودع للنفط دمره حريق هائل خلف 16 قتيلا.وأشارت الخارجية الكوبية إلى أن الطلب جاء خلال لقاء عبر الإنترنت يوم الأربعاء الماضي بين خبراء من البلدين لبحث “السبل الممكنة للتعاون لإعادة تأهيل الجوانب الأكثر تضررا”، حيث اندلع […]

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