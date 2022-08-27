2022/08/27 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أفادت الممثلية التجارية الروسية في الصين، بأن أول قطار يضم 50 حاوية محملة بالشاي غادر يوم أمس الجمعة مدينة ووهان الصينية متوجها إلى موسكو.وذكرت الممثلية التجارية الروسية، أن ذلك يجري في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يضم 50 حاوية..



أول قطار “شاي” يغادر ووهان متجها إلى موسكو المركز الخبري الوطني.

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