2022/08/27 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني وافق مجلس البرلمان التشيكي على ضم كل من السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في أهم عملية توسع للحلف الغربي خلال أعوام.وصوت مجلس النواب بشبه إجماع لصالح التصديق على ضم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان التشيكي يوافق على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو المركز الخبري الوطني.

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