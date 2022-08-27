احباط محاولة تسلل لعناصر من داعش شمالي ديالى (فيديو)

2022/08/27 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اوضح فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، اليوم السبت، رصد تسلل مفرزة من عصابات داعش الارهابية شمالي محافظة ديالى.

وبحسب الفيديو، فأن القوات الامنية رصدت محاولة تسلل مفرزة من عصابات داعش الارهابية في عمق حوض الطبج شمال ديالى.

ويأتي الفيديو، قبل قصفهم واحباط عملية التسلل من قبل مدفعية الجيش العراقي.

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