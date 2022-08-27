2022/08/27 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استبعد النائب المستقل هادي السلامي، اليوم السبت، توافق القوى السياسية على تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مبينا ان المعطيات تؤكد استمرار تعطيل عمل البرلمان الى اشعار اخر.

وقال السلامي، لـ(بغداد اليوم)، إن "الحديث عن وجود جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية غير واقعية بسبب استمرار الخلافات والصراعات السياسية، إضافة الى بقاء المعتصمين قرب مبنى البرلمان".

وبين، "اننا نعتقد ان هناك صعوبة في عقد أي جلسة برلمانية دون وجود حلول سريعة للازمة السياسية وانهاء حالة الصراع والخلاف، لذلك فان البرلمان سيبقى معطلا ولا جلسة قريبة وفق كل المعطيات".

وتستمر حالة الانغلاق السياسي في عموم مفاصل الدولة سيما مع دخول التيار الصدري بصراع جديد مع مجلس القضاء الأعلى وانهاء اي حوار سياسي مع الاطراف السياسية.

وتترقب الأوساط السياسية والشعبية لقاء بين زعيمي التيار الصدري مقتدى الصدر وتحالف الفتح هادي العامري على أمل التوصل إلى اتفاق سياسي واضح قد يفضي إلى حل الأزمة، وهذا ربما سيكون بعد شهر محرم (عاشوراء) التي اتخذ الصدريون من المناسبة تسمية "لثورتهم".

يحدث هذا فيما خوّل الإطار التنسيقي، العامري قبل أيام للتفاوض مع الصدر حول الشروط المعلنة من قبل التيار الصدري، وأبرزها حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط التصعيد الصدري.. تعطيل مستمر للبرلمان ولا بوادر للحل.. ماذا بعد عاشوراء؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط التصعيد الصدري.. تعطيل مستمر للبرلمان ولا بوادر للحل.. ماذا بعد عاشوراء؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).