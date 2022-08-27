2022/08/27 | 10:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قالت وزارة التخطيط، السبت، 27 آب، 2022، إن مشروع منصة الرقم الوظيفي الإلكترونية التي...

ظهرت المقالة التخطيط: إطلاق الرواتب سيكون عبر منصة الرقم الوظيفي أولاً على المسلة.

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