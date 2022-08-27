2022/08/27 | 10:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة إيران ترسل 4000 عامل نظافة الى كربلاء خلال زيارة الأربعين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران ترسل 4000 عامل نظافة الى كربلاء خلال زيارة الأربعين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران ترسل 4000 عامل نظافة الى كربلاء خلال زيارة الأربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).