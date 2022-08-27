لبنان.. مصرع الفنان جورج الراسي في حادث سير قرب الحدود السورية

2022/08/27 | 11:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي المغني اللبناني، جورج الراسي، مصرعه، فجر السبت، جراء حادث مروري بمنطقة البقاع شرق لبنان على الحدود مع سوريا، على ما أفادت معلومات صحفية تحدثت أيضا عن وفاة امرأة كانت برفقته في السيارة.

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