انطلاق المرحلة السادسة من عملية الإرادة الصلبة في كركوك

2022/08/27 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، انطلاق المرحلة السادسة من عملية الإرادة الصلبة في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ان حققت المرحلة الخامسة من عملية الإرادة الصلبة نتائجها المرسومة، انطلقت على بركة الله فجر اليوم السبت، المرحلة السادسة في محافظة كركوك، حيث شرع الأبطال في طيران القوة الجوية بواسطة طائرات L159 بدك أهداف محدده ضمن قاطع المسؤولية".

وتابعت، "شارك في هذه المرحلة الفرقة الثامنة ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وكذلك الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية، وأفواج المغاوير، وتستهدف مناطق الزاب والحدود الفاصلة بين قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وقاطع قيادة عمليات نينوى".

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