2022/08/27 | 11:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 5 دقائق

الكاظمي: علينا أن نختار طريق الأمن والاستقرار لمواجهة الأزمة في العراق

منذ 17 دقيقة

الحكيم: الذهاب الى إنتخابات مبكرة بحاجة الى تمهيدات ومناقشات برلمانية وقانونية

منذ 19 ساعة

الخارجية تستنكر استهداف عجلة للسفارة الإستراليّة في بغداد

منذ 23 ساعة

خطيب صلاة الجمعة أمام البرلمان: ثورة عاشوراء أحييت قدرة الجماهير بالوقوف ضد الفساد

منذ يومين

العراق وتركيا يبحثان تطورات الاحداث في المنطقة

منذ يومين

الحلبوسي والفياض يبحثان الوضع السياسي وإيجاد الحلول لتجاوز الازمة

منذ يومين

الاتحادية تحدد موعد النظر بالدعوى المقدمة لحل البرلمان

منذ 3 أيام

المالية النيابية تقرر استئناف عملها في أداء واجباتها الرقابية

منذ 3 أيام

نتائج اجتماع الرئاسات الأربع في قصر السلام

منذ 3 أيام

رئيس الجمهورية يبحث مع السفيرة الأمريكية لدى العراق تخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: التعثر السياسي الراهن أمر غير مقبول) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: التعثر السياسي الراهن أمر غير مقبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).