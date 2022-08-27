2022/08/27 | 11:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم: الانتخابات المبكرة بالعراق ممكنة بعد تشكيل حكومة وتعديل قانون ومفوضية الانتخابات

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