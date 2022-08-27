إنطلاق المرحلة السادسة من عملية الإرادة الصلبة في كركوك

2022/08/27 | 11:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، انطلاق المرحلة السادسة من عملية الإرادة الصلبة في كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه “بعد أن حققت المرحلة الخامسة من عملية الإرادة الصلبة نتائجها المرسومة، انطلقت على بركة الله فجر اليوم السبت، المرحلة السادسة في محافظة كركوك، حيث شرع الأبطال في طيران القوة الجوية بواسطة طائرات L159 بدك أهداف محددة ضمن قاطع المسؤولية”.

وأضاف البيان: “وقد شارك في هذه المرحلة الفرقة الثامنة ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك ،وكذلك الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية، وأفواج المغاوير”.

ولفت إلى أن “العملية تستهدف مناطق الزاب والحدود الفاصلة بين قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وقاطع قيادة عمليات نينوى”.

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