حرب أوكرانيا تجبر روسيا على استعادة منظومة “اس 300” من سوريا 

2022/08/27 | 11:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر صحفية واستخبارية إسرائيلية، اليوم السبت، عن نقل القوات الروسية نظام الدفاع الجوي (اس 300) من سوريا الى موسكو، فيما رجحت ان عملية الإعادة جاءت لتعزيز دفاعاتها الجوية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت شركة استخبارات “إيمدج سات إنترناشيونال” الفضائية الإسرائيلية وفق ما تناقلته قناة الحرة الأمريكية، أن “روسيا أعادت شحن نظام الدفاع الجوي المتقدم “إس-300″ من سوريا إلى موسكو وسط غزوها لأوكرانيا”.

ونشرت الشركة “صوراً تظهر أن نظام (إس-300)، الموجود في شمال غرب سوريا قد تم تفكيكه خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن كان موجودا بالمنطقة لعدة سنوات”.

وبحسب ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن “نظام الدفاع الجوي الروسي نقل إلى ميناء طرطوس، حيث تم شحنه إلى ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود”.

وتوقعت الشركة الإسرائيلية أن “ترسو السفينة في روسيا يوم الجمعة المقبل”.

وترجح الشركة أن “البطارية أعيدت إلى روسيا من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية، التي ورد أنها تضررت جراء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير / شباط الماضي”.

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