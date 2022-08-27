تحالف العزم يدين استهداف عجلة تابعة للسفارة الاسترالية في بغداد

2022/08/27 | 11:13 - المصدر: وكالة خبر

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دان تحالف العزم، استهداف عجلة تابعة للسفارة الاسترالية في بغداد، مبينا ان السفيرة الاسترالية تلعب دورا اسياسيا في استقرار العراق.

وقال التحالف في بيان، انه “يدين العمل الجبان لاستهداف عجلة تابعة للسفارة الاسترالية في العراق ويطالب الحكومة بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية والمقرات”.

وأضاف البيان انه “يعبر عن ادانته للعمل الجبان ويشيد بدور السفيرة الاسترالية بتعزيز العلاقات بين العراق واستراليا”.

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